PUBG: Microsoft in trattativa per estendere la durata dell'esclusiva Xbox?

Nei giorni scorsi,ha rivelato di aver discusso condel possibile arrivo di, sembra però chesia pronta a bloccare questa eventualità, almeno secondo un rumor riportato da Bloomberg.

Bloomberg fa sapere che Microsoft sarebbe in trattativa con Bluehole per estendere il contratto di esclusiva legato a PlayerUnknown's Battlegrounds, con l'obiettivo di rendere il gioco esclusiva console Xbox a tempo indeterminato o comunque per un lasso di tempo più lungo del previsto.

Microsoft non ha commentato questa voce di corridoio mentre lo studio fa sapere che "attualmente il nostro obiettivo è quello di far arrivare il gioco su Xbox One e di abbandonare la fase Early Access su PC nel minor tempo possibile."

PlayerUnknown's Battlegrounds uscirà anche su PlayStation 4 o resterà esclusiva Microsoft? Lo scopriremo nei prossimi mesi.