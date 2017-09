PUBG: oltre 13 milioni di copie vendute; nasce il team di sviluppo PUBG Corp.

ha fieramente annunciato cheha raggiunto e superato la soglia dei 13 milioni di copie vendute. Nel mentre il titolo continua a spopolare in tutto il mondo,ha inoltre dato i natali a, team di sviluppo sussidiario che si occuperà esclusivamente dello shooter online.

"Dato il successo planetario di PlayerUknown's Battlegrounds, vogliamo assicurarci di avere l'efficienza operazionale adatta per supportare il gioco. Questa nuova struttura ci rende più 'agili', nel mentre guardiamo all'espansione delle opportunità strategiche che includono il potenziale del gioco negli eSport e la crescita di PUBG come una vera IP di livello mondiale".



Chang Hang Kim (già produttore esecutivo del gioco in Bluehole) ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer, mentre Woonghee Cho sarà il Chief Operating Officer di PUBG Corp.

Già disponibile su PC, PlayerUknown's Battlegrounds arriverà su Xbox One entro la fine dell'anno. Bluehole sta discutendo con Sony per una possibile versione PS4.