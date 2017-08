PUBG potrebbe riscuotere un grande successo su Xbox One secondo Mike Ybarra

crede fortemente nelle potenzialità di, a ribadire il concetto ci ha pensato anchenel corso di una recente intervista. Il VP della divisione Xbox si è detto estremamente fiducioso sul progetto ed è convinto che grazie a Xbox il titolo possa diventare ancora più popolare tra i videogiocatori.

Queste le parole di Mike Ybarra: "Gli sviluppatori vengono da noi per rendere il loro gioco un successo planetario. Penso a PlayerUnknown's Battlegrounds.... noi annunciamo l'arrivo su console di un titolo che ha già riscosso un grande successo sul mercato, è un fatto positivo non solo per gli sviluppatori, ma anche per la mia squadra, per il brand Xbox e per i giocatori. Su Xbox One, PUBG potrebbe riscuotere un successo ancora maggiore, ampliando il suo raggio di azione..."

PlayerUnknown's Battlegrounds sarà disponibile su Xbox One e Xbox One nel corso del 2017, la data di sucita della versione console non è ancora stata resa nota.