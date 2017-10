PUBG sostituisce League of Legends all'Intel Extreme Masters di Oakland

Gli organizzatori dell'hanno annunciato chesarà parte del torneo, andando a sostituire

L'Intel Extreme Masters Oakland si terrà il 18 e 19 novembre e vedrà 20 team provenienti da Europa e Stati Uniti sfidarsi in una serie di scontri con in palio un ricco bottino pari a 200,000 dollari. Le regole della competizione prevedono partite unicamente giocate nella modalità in prima persona.

Per PlayerUnknown's Battlegrounds si tratta del secondo torneo competitivo, dopo il primo evento organizzato alla Gamescom di Colonia. PUBG sta così iniziando a prendere sempre più piede nel mondo degli eSports e delle competizioni sportive virtuali.