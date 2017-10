PUBG: svelata la road map che condurrà alla pubblicazione del titolo

Il team al lavoro suha pubblicato larelativa agli update che dovrebbero condurci sino all'uscita ufficiale del titolo. Attualmente, l'aggiornamento più atteso dall'utenza è quello relativo ai nuovidedicati alla gestione della fisica del salto e dell'arrampicata.

Il team PUBG Corp., secondo quanto dichiarato nel blog, si sta attualmente concentrando con tutte le forze per completare la versione 1.0 per PC e la versione early access console per Xbox One. Per riuscirci entro la fine del 2017, nuove funzionalità come il già citato aggiornamento relativo alla gestione della fisica e dei nuovi moveset dovranno essere testate per almeno un mese intero.

I server di test saranno sfruttati almeno tre volte nel corso dei prossimi mesi. Non è stata comunque fornita una data esatta per il rilascio degli update. Nel post, comunque, è stato promesso che sarebbe arrivato "prima alla fine di ottobre o all'inizio di novembre". Ciò significa che i giocatori potrebbero finalmente provare le nuove meccaniche di gioco entro le prossime due o tre settimane al massimo.

Il piano operativo del server di test è quello di provare e implementare l'update in tre distinte fasi. La prima fase si concentrerà prettamente sul test del nuovo moveset dedicato all'arrampicata. La seconda fase, invece, farà lo stesso ma aggiungendone nuovi contenuti e funzionalità, come la nuova fisica dei veicoli e un sistema di replay in 3D. La terza ed ultima fase includerà non solo tutti i nuovi contenuti, ma anche la nuova e tanto attesa mappa desertica.

Secondo quanto dichiarato, il team di sviluppo vuole prendersi tutto il tempo che serve per implementare con tutta calma (e soprattutto con metodo) le novità, senza accelerare inutilmente i tempi e rischiare combinare un disastro rendendo il titolo instabile.