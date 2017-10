PUBG: il titolo Bluehole travolto da recensioni negative

, in questi giorni, ha segnato un altro record, questa volta negativo. Il titolo è stato vittima di un fenomeno sempre più diffuso: il cosiddetto "". Tale pratica vede i giocatori fare "cartello" per pubblicare recensioni negative e influenzare la valutazione del gioco sulla piattaforma Valve.

Come potete notare, l'immagine allegata alla notizia mostra che le valutazioni su Steam di PlayerUnknown's Battlegrounds sono caratterizzate da un trend per lo più positivo, rimasto costante sin dai primi mesi successivi alla sua pubblicazione. Negli ultimi quattro giorni, però, sono state oltre 20.000 le recensioni negative piovute sul titolo.

La maggior parte delle recensioni mostra che molti dei giocatori si sono risentiti per l'inserimento di annunci pubblicitari nel menu principale del gioco in Cina. L'utenza del popoloso paese asiatico, infatti, non si spiega la presenza della pubblicità in un titolo che non è Free to Play. Inoltre, giocatori si lamentano prevalentemente del fatto che viene pubblicizzato un VPN. Una trovata che si spiega in modo molto semplice: in Cina, al momento, non esistono server locali.

Per questo i giocatori cinesi sono costretti a giocare su server con un alto livello di ping, ma un modo per aggirare le limitazioni è, appunto, quello di utilizzare un VPN, ovvero "saltare" su server stranieri. I giocatori – giustamente, a nostro avviso – accusano la compagnia coreana sostanzialmente di "malpractice", ovvero di costringere l'utenza cinese ad avvalersi di un servizio straniero (con tutti i problemi del caso), invece di aprire server sul suolo cinese.

Tra le oltre 20.000 recensioni negative non sono mancate anche quelle dirette a criticare l'instabilità dei server, problema che negli ultimi giorni si è improvvisamente aggravato a causa dell'enorme afflusso d'utenti contemporaneamente connessi.