PUBG: l'ultima patch aumenta i danni del Blue Circle

Il team di sviluppo dista lavorando alacremente per sistemare alcune asperità prima del rilascio della tanto attesa versione 1.0 e dell'early access su Xbox One. Una nuova patch pubblicata in corsa punta a sistemare la percentuale di danni che il Blue Circle infligge ai giocatori che si trovano al suo interno.

Il team di sviluppo ha ricevuto molti feedback negativi che richiedevano il miglioramento del Blue Circle. Bluehole ha, quindi, deciso di dare un sensibile boost ai danni incrementali che subiscono i giocatori all'interno del Blue Circle, così da incoraggiarli a rispettare le regole di ingaggio all'interno della zona attiva.

Con questo nuovo aggiornamento, tutti i giocatori potranno - almeno in teoria - godere di uno scontro equilibrato ed equo solo all'interno della zona attiva, anziché trovarsi ad affrontare degli avversari che barano "camperando" furbescamente al di là del Blue Circle (continuando a curarsi) durante le fasi finali della partita.



Lo stesso team di sviluppo, in una nota allegata, ha dichiarato che continueranno a lavorare senza sosta: "Siamo consapevoli del fatto che abbiamo ancora molto da fare prima del lancio ufficiale e apprezziamo veramente tutto il supporto che i giocatori hanno dimostrato per il nostro gioco. Siamo impegnati a fare tutto ciò che serve per fornire ai nostri giocatori e alla comunità una migliore esperienza di gioco".

Il team ha anche annunciato che i server di test per la release dell'attesissima versione 1.0 avranno inizio a novembre, saltando quindi la schedule prevista per la fine di ottobre come originariamente previsto.