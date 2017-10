PUBG: un video comparativo mette a confronto tutti gli accessori per le armi

Nelle vostre sessioni in compagnia di, vi siete mai trovati nella difficile situazione di dover decidere cosa tenere e cosa, al contrario, buttare?

Ovviamente ci riferiamo all'equipaggiamento e a ciò che potete portare con voi nel vostro zaino. La scelta degli accessori per le armi rappresenta, ad esempio, quella più difficile da dover operare nella concitazione della ricerca.

Aggiungere un compensatore all'AKM, o un soppressore? Che dire, poi, dell'UMP9? Sta meglio con un soppressore, o un rompifiamma?

Fortunatamente, lo YouTuber "Liquid Blitz" ha cercato di mettere un po' d'ordine nella selva di opzioni disponibili in PUBG. In buona sostanza, l'utente ha affermato che soppressori e compensatori sono l'equipaggiamento migliore da accaparrarsi. L'unico vero vantaggio di un Flash Hider è quello di ridurre l'effetto ottico dello sparo, ma offre solo una riduzione del 10 per cento del rinculo.

Al contrario, invece, un compensatore offre una riduzione di ben il 25 per cento del rinculo in tutte le armi, più alcune piccole variazioni a seconda del tipo di arma equipaggiata. L'utente continua spiegando che i compensatori, ad esempio, sono del tutti inutili su modelli come il Kar98k, M24 e AWM.

I soppressori, al contrario, danno un gran vantaggio in termini strategici. Può sembrare ovvio, ma riuscire ad essere silenziosi molto spesso rappresenta la carta vincente per sopravvivere e per eliminare senza grossi rischi gli avversari.

Vi rimandiamo al video della durata di poco meno di nove minuti, il quale approfondisce con informazioni molto utili sostenute da un pratico sommario visivo i pregi e i difetti di ogni singolo accessorio.