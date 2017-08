Pure Farming 18 riceve un nuovo trailer e la data di uscita su PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato cheuscirà il 13 Marzo 2018 su. Il publisher ha rilasciato anche un nuovo trailer, in cui possiamo dare uno sguardo alle varie location che saranno presenti nel gioco, come Colombia, Italia, Montana e Giappone.

I giocatori possono ora effettuare il pre-order del gioco per PC e PlayStation 4 a questo indirizzo, mentre i pre-order della versione Xbox One potranno essere effettuati dal 17 Agosto (sulla stessa pagina). Tutti i giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno una nuova mappa, in Bavaria, che offrirà delle attività esclusive come coltivare semi di colza e allevare pecore.

Inoltre, alcuni rivenditori selezionati avranno dei macchinari in esclusiva dei marchi leader come Lindner e Gomselmash. Per ulteriori informazioni sui bonus pre-order, inclusi i rivenditori selezionati, visita il sito ufficiale.

Alla Gamescom di quest'anno, inoltre, ci sarà una demo giocabile di Pure Farming 2018, disponibile dal 22 al 26 Agosto per tutti i visitatori nel booth di Techland nella Hall 8.1.