Puyo Puyo Tetris arriverà in Europa il 28 aprile

Se hai una voglia insaziabile di impilare, combinare ed eliminare scintillanti oggetti colorati, allora c’è il gioco che fa per te:sarà disponibile in Europa il 28 Aprile. Tieniti pronto ad immergerti in un coloratissimo puzzle game che offre una grande varietà di modalità di gioco dai titoli

Ci sono davvero moltissimi modi per divertirsi con questo celebre puzzle game. Sei alla ricerca di una stravagante esperienza single-player con i personaggi dell'universo Puyo Puyo/Tetris e con tonnellate di sfide uniche? La modalità avventura fa proprio al caso tuo. Vuoi affinare le tue abilità sfidando la CPU? Allora la modalità Arcade è quella che ti serve. Di seguito, l'elenco completo delle modalità:

Versus – I giocatori si dovranno sfidare in un testa a testa in Puyo Puyo o Tetris

Swap – Le abilità dei giocatori saranno messe a dura prova nel test definitivo quando dovranno competere sia nei livelli di Puyo Puyo che in quelli di Tetris, che si intervalleranno durante la competizione

Fusion – Un vero gioco ibrido dove i giocatori si possono confrontare con Puyos e Tetriminos insieme nello stesso stage, richiede abilità e astuzia per vincere

Big Bang – Una corsa contro il tempo in cui giocatori dovranno completare il livello nel minor tempo possibile per vincere

Party – I giocatori possono darsi battaglia in Puyo o Tetris, ma i puzzle presentano degli oggetti speciali che una volta attivati possono aiutarli o danneggiarli

Puyo Puyo Tetris sarà rilasciato il 28 Aprile in Europa per PlayStation4 e Nintendo Switch. La versione PlayStation 4 sarà disponibile solo in formato fisico al prezzo di €29.99, mentre quella per Nintendo Switch sarà disponibile in versione fisica e digitale al prezzo di €39.99.