Puyo Puyo Tetris arriverà presto in Occidente?

Il crossover traè stato lanciato nel 2014 in Giappone ma non è mai arrivato in Occidente, anche se le cose potrebbero presto cambiare. Il sito web Exophase ha infatti pubblicato la lista dei trofei diper PS4.

Nomi e descrizioni dei trofei sono già state tradotte in lingua inglese e questo farebbe pensare a un lancio occidentale imminente. In Giappone, Puyo Puyo Tetris è stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U e Nintendo 3DS, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite riguardo l'arrivo del titolo in Europa.