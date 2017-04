Puyo Puyo Tetris disponibile da oggi in Europa

: Preparati ad impilare, abbinare, ed eliminare oggetti colorati come non hai mai fatto prima d’ora,è finalmente disponibile in Europa.si scontrano, sta al giocatore decidere se impilare e cancellare coloratissimi oggetti da solo o affrontando freneticamente gli amici in un testa a testa.

Il gioco ha una grande varietà di modalità, dalle modalità single-player Adventure e Challenge alle agguerrite modalità Arcade per competizioni fino a 4 giocatori. Ecco un riassunto di tutte le varie modalità con cui potersi confrontare:

Avventura – La modalità Single-player offre 10 livelli, in ognuno dei quali potrete trovare diversi personaggi dagli universi di Puyo Puyo e Tetris. Ogni stage contiene delle sfide uniche che dovrete superare per vincere e andare avanti!

Multiplayer Arcade – Nella modalità Arcade Multiplayer, fino a 4 giocatori in locale, il titolo offre moltissime varianti di gioco che tireranno fuori la competitività di tutti i partecipanti:

– Una corsa contro il tempo in cui giocatori dovranno completare il livello nel minor tempo possibile per vincere. Party – I giocatori possono darsi battaglia in Puyo o Tetris, ma i puzzle presentano degli oggetti speciali che una volta attivati possono aiutarli o danneggiarli.

Online – I giocatori possono dare prova delle loro abilità su scala globale nella modalità multiplayer online fino a 4 giocatori nella Puzzle League o nella modalità di gioco Free:

– Un’esperienza di gioco più casual dove non vengono annotati i record e dove i giocatori possono personalizzare le partite con delle impostazioni uniche e invitare gli amici a provarle. Modalità Replays – I giocatori possono salvare e caricare qualsiasi partita online da mostrare ai loro amici, o cercare le partite di altri giocatori utilizzando il sistema di tag e filtri.

Solo Arcade – Prova le modalità Arcade Multiplayer contro la CPU in match Battle o Endurance o prova le sfide single-player:

– Gioca sulla distanza in una sfida senza fine contro la CPU, cercando di ottenere il maggior numero di vittorie di fila. Challenge – Dimenticati degli avversari e metti alla prova le tue abilità nei test Sprint, Marathon e molto altro.

Puyo Puyo Tetris è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione PlayStation 4 sarà disponibile solo in formato fisico al prezzo di €29.99 , mentre quella per Nintendo Switch sarà disponibile in versione fisica e digitale al prezzo di €39.99.