Puyo Puyo Tetris disponibile per il preordine in Europa

ha annunciato di aver aperto i preordini perin Europa. Il frenetico puzzle mashup arriverà nel corso della primavera: la versione retail per PlayStation 4 sarà disponibile al prezzo di €29.99 mentre la versione retail e digitale per Nintendo Switch costerà €39.99.

Tetris, uno dei brand più venduti e riconosciuti nella storia dei videogiochi, e Puyo Puyo di SEGA, si sono uniti per creare un divertentissimo, frenetico e competitivo party game mai realizzato fino ad ora! Il titolo offre moltissimi stili di gioco – dall’Avventura single-player alla modalità Challenge per sfide feroci fino a 4 giocatori alle modalità Arcade per tantissime varietà di Tetris/Puyo.