Puyo Puyo Tetris: il nuovo video illustra le tecniche di base del gioco

Forse non sai come far scoppiare Puyos o neutralizzare Tetriminos, ma ci sono un milione di modi per imparare a giocare a. La pratica porta alla perfezione, giocare i tutorial e allenarsi con la grande varietà di modalità sfida nel gioco, ti porterà a diventare infallibile in pochissimo tempo.

Scopri come perfezionare la tua partenza con le modalità Endless Fever e Endless Puyo! Affina le tue strategie di impilamento in Tetris con le modalità Sprint e Ultra! C’è sempre margine per migliorare, assicurati di passare un po’ di tempo con le modalità Challenge. Ovviamente, un altro modo per superare te stesso è sfidare altre persone! Anche se all’inizio potresti perdere contro i giocatori più esperti, sarà solo una questione di tempo prima di toccare con mano la straordinaria emozione della vittoria.

Puyo Puyo Tetris sarà disponibile in America (25 Aprile) e in Europa (28 Aprile) per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione per PlayStation 4 sarà disponibile solo in formato fisico al prezzo di €29.99 mentre per Nintendo Switch sarà disponibile la versione fisica e digitale al prezzo di €39.99.