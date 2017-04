Puyo Puyo Tetris: vediamo un'ora di gameplay su Switch

Con la data di uscita occidentale sempre più vicina,torna a mostrarsi sucon un nuovo video gameplay. Il filmato, della durata di un'ora, è stato caricato sul canale Youtube di: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Puyo Puyo Tetris sarà disponibile a partire dal 28 Aprile su Nintendo Switch (in versione fisica e digitale al prezzo di 39,99 euro) e su PS4 (nella sola versione fisica al prezzo di 29,99 euro). Se volete saperne di più sul gioco, vi segnaliamo quattro video tutorial pubblicati di recente da SEGA con cui introdurvi alle meccaniche principali. In attesa dell'imminete rilascio del titolo, ricordiamo che è già disponibile per il download una demo gratuita di Puyo Puyo Tetris scaricabile dal Nintendo eShop.