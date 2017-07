Pyre avrà il trofeo di Platino, confermati i 4K nativi/60 fps su PS4 Pro

Mancano ormai pochi giorni all'atteso debutto di, il nuovo progetto dei creatori di, e nuove interessanti informazioni emergono online.ha infatti confermato che il titolo supporterà PS4 Pro e girerà in 4K nativi a 60 fps.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che il gioco includerà più di 50 Trofei, compreso uno di Platino. Pyre è un GDR action che racconterà la storia di più personaggi: il giocatore dovrà guidare un gruppo di esiliati attraverso le lande del Downside, lottando in battaglie 3 vs 3 allo scopo di tornare a casa. Le azioni che compiremo nel corso dell'avventura influenzeranno l'andamento della trama e, anche in caso di sconfitta, non andremo incontro al game over. Il nuovo titolo di Supergiant Games uscirà il 25 luglio su PC e PS4.