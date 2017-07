Pyre è in arrivo il 25 luglio su PC e PS4: ecco un nuovo trailer di lancio

, il nuovo gioco degli autori di, è in arrivo suil prossimo 25 luglio. A distanza di pochi giorni dal debutto sul mercato,ha pubblicato un nuovo trailer di lancio dedicato al gioco: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il video offre una panoramica complessiva sul gioco, mostrando diverse sequenze di gameplay che gettano uno sguardo sulle meccaniche, sulle ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura e sui compagni. Pyre si presenta come un action RPG incentrato sulle vicende di diversi protagonisti, in cui dovremo guidare un squadra di esiliati attraverso le lande del Downside, combattendo in battaglie 3 contro 3. Il gioco sarà disponibile su PC e Playstation 4 a partire dal 25 luglio.