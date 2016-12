Pyre: Supergiant Games rivela nuove informazioni sui personaggi e sulla trama

In una recente intervista ai microfoni di Gamasutra, Greg Kasavin diha rivelato tante informazioni interessanti su. In particolare lo sviluppatore ha parlato del ruolo dei personaggi e della trama del gioco.

A differenza di Bastion e Transistor, gli altri due titoli dello studio, la narrazione sarà incentrata sulla storia di più protagonisti, tuttavia non si tratterà di un gioco di squadra. Il ruolo del giocatore sarà di guidare tutti i personaggi alla vittoria, riuscendo ad avere la meglio su nemici che avranno la stessa voglia di vincere. Il developer ci conferma, inoltre, che le azioni che compiremo nel corso dell'avventura avranno un impatto sui risvolti del racconto. Infine, anche in caso di sconfitta non si andrà incontro al game over: questa scelta è stata dettata dalla voglia di offrire un'esperienza basata sui rapporti fra i vari personaggi e più vicina alla realtà, nonostante l'ambientazione abbia una natura fantasy. Ricordiamo che Pyre uscirà su PC e Playstation 4 nel 2017.