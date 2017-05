Pyre, il nuovo gioco degli autori di Bastion e Transistor, uscirà il 25 luglio

I ragazzi di, software house conosciuta per gli acclamati Transistor , ha da poco annunciato sulle pagine del Playstation Blog la data di uscita di, il loro nuovo progetto.

Fortunatamente non dovremo attendere molto per mettere le mani sulla nuova creazione dello studio: il titolo, infatti, sarà disponibile su PC e Playstation 4 a partire dal prossimo 25 luglio. Pyre è un GDR action incentrato sulla storia di più protagonisti, in cui dovremo guidare un squadra di esiliati attraverso le lande del Downside, combattendo in battaglia 3 contro 3 chiamate "Riti" allo scopo di tornare a casa. Le azioni che compiremo nel corso dell'avventura influenzeranno l'andamento del racconto e, anche in caso di sconfitta, non andremo incontro al game over.