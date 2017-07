Il canale YouTube "PC Master Race Latinoamérica" ha pubblicato un video che mostra i primi 25 minuti di, giocato in 4K su PC. Trovate il filmato in apertura della notizia, il video contiene ovviamente spoiler sulle fasi iniziali dell'avventura, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Il nuovo gioco di Supergiant Games (autori di Transistor e Bastion) è disponibile da oggi su PC e PlayStation 4, le prime recensioni sono decisamente positive, tra le tante segnaliamo quelle di GameSpot USA (90), God Is A Geek (90), EGM USA (90), PlayStation LifeStyle (90), Polygon (90), GameInformer USA (88), Destructoid (85) e HardcoreGamer (80).