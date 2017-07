A tre anni di distanza dalla sua ultima produzione, lo studiotorna sulle scene con, che debutta finalmente su PC e PS4 mantenendo gli stessi standard qualitativi cui il team (già autore di) ci ha ormai abituato.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione della versione PC di Pyre, ricordandovi che il gioco è ora disponibile per il download da Steam, GOG e PlayStation Store. Nessuna conferma riguardo possibili porting per Xbox One, Nintendo Switch o piattaforme mobile.