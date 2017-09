Q&A, Destiny 2, PUBG, Overwatch e Absolver tra le dirette della settimana

Inizia una nuova settimana e di conseguenza riparte la programmazione delle dirette targate Everyeye Live: una settimana importante, che vedrà il lancio di Destiny 2, titolo al quale daremo ampia copertura in palinsesto. E poi ancora duee i live gameplay di

Lunedì 4 Settembre

Ore 15:00 - Overwatch

Ore 17:00 - Wolfenstein The New Order (EP2)

Ore 21:00 - PlayerUnknown's Battleground

Martedì 5 Settembre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 21:00 - The Evil Within (EP3)

Mercoledì 6 Settembre

Ore 00:00 - Destiny 2 - Evento di Lancio

Ore 15:00 - Titanfall 2

Ore 17:00 - L'Antro di Gaben: Absolver

Ore 21:00 - Destiny 2

Giovedì 7 Settembre

Ore 15:00 - Pyre

Ore 17:00 - Wolfenstein The New Order (EP3)

Ore 21:00 - Destiny 2

Venerdì 8 Settembre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - Destiny 2 Open World Stuff

Ore 21:00 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege

