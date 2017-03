Q&A: Domande e Risposte con la redazione in diretta dalle 16:00

Torna l'appuntamento settimanale con ildi Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 16:00, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per rispondere le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano: dall'annuncio di Destiny 2 alle altre novità della primavera come Persona 5, Prey e Tekken 7, solamente per citarne alcuni. Senza dimenticare poi i giochi caldi del momento tra cui Mass Effect Andromeda, NieR Automata, Dark Souls III The Ringed City...

L'appuntamento con il Q&A è previsto per 16:00 di oggi, martedì 28 marzo, in diretta sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a registrarvi al canale di Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.