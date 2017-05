Q&A: Domande e Risposte in diretta oggi pomeriggio alle 16:00

Torna l'appuntamento con il: oggi pomeriggio alle 16:00, la redazione si riunirà in diretta su Twitch e YouTube per rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano: da Xbox Scorpio al successo di Switch, passando per i primi rumor sui giochi che vedremo all'E3 di Los Angeles, le novità più calde della stagione e i titoli in arrivo nelle prossime settimane.

L'appuntamento con il nuovo Q&A è previsto per mercoledì 10 maggio alle 16:00, come di consueto sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.