Q&A: Domande e Risposte in diretta su Twitch dalle ore 16:00

Torna l'appuntamento con ildi Everyeye Live: a partire dalle ore 16:00, Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli saranno in diretta su Twitch per rispondere le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano: dall'imminente lancio di Switch (e di The Legend of Zelda Breath of the Wild) passando per le nuove uscite come For Honor e Nioh, senza dimenticare l'Open Beta di Ghost Recon Wildlands e l'annuncio della conferenza E3 di Microsoft...

L'appuntamento con il Q&A è fissato per le ore 16:00 di oggi, venerdì 17 febbraio. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.