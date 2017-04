Q&A: Domande e Risposte in diretta oggi pomeriggio su Twitch dalle 16:00

Torna l'ormai consueto appuntamento settimanale con ildi Everyeye Live: partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio (martedì 11 aprile), la redazione si riunirà in diretta su Twitch per rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano: dal recente reveal di Xbox Scorpio ai primi rumor sui giochi dell'E3, passando per le novità più calde della stagione e i titoli in arrivo durante la primavera. Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti, troveranno risposta durante la diretta.

L'appuntamento andrà in onda dalle 16:00 sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.