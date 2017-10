Q&A: Domande e Risposte e The Evil Within in diretta martedì 3 ottobre

Primo appuntamento del mese di ottobre con ildi Everyeye.it: martedì 3 ottobre alle ore 16:00 la redazione si runirà in diretta super rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano, ottobre si prospetta infatti un mese particolarmente ricco di uscite: da Fire Emblem Warriors a The Evil Within 2, passando per Wolfenstein II The New Colossus, Super Mario Odyssey e Assassin's Creed Origins...

Il Q&A di Everyeye.it andrà in onda martedì 3 ottobre alle 16:00 su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.



Alle 21:00, invece, spazio a The Evil Within: Alessandro Bruni continuerà la sua run al survival horro di Bethesda, per una serata all'insegna della paura e del terrore!