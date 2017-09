Q&A, Fight of Gods e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 15 settembre

Sono tre gli appuntamenti live previsti per oggi sui nostri canali Twitch e YouTube: a partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta per una nuova sessione di, mentre alle 17:00 spazio all'irriverente. In prima serata invece (dalle ore 21:00) due ore in compagnia di

Q&A Domande e Risposte (Venerdì 15 Settembre ore 16:00)

Appuntamento alle ore 16:00 con una nuova sessione di domande e risposte con la redazione. 60 minuti di Q&A per soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a porre le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, tra i nuovi giochi e le tante novità in arrivo nella prossima stagione.



Fight of Gods (Venerdì 8 Settembre ore 17:00)

Divinità in lotta per imporre la propria religione, è questo il tema portante di Fight of Gods, irriverente picchiaduro ora disponibile su PC.



Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Venerdì 15 Settembre ore 21:00)

Due ore in compagnia di Rainbow Six Siege, alla scoperta delle ultime novità dello sparatutto Ubisoft, recentemente aggiornato con il DLC Operazione Blood Orchid.

Le trasmissioni andranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch agli orari indicati: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.