Q&A, Hellblade e The Evil Within in diretta su Twitch e YouTube martedì 8 agosto

Anche in questa caldissima settimana di agosto gli appuntamenti live di Everyeye.it proseguono con regolarità: per la giornata di oggi abbiamo in programma tre trasmissioni, una sessione dicon la redazione e i live gameplay di, per riscoprire il titolo diin attesa del sequel, in arrivo a ottobre.

Q&A Domande e Risposte (Martedì 8 Agosto ore 16:00)

Appuntamento alle ore 16:00 con una nuova sessione di domande e risposte con la redazione. 60 minuti di Q&A per soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a porre le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, tra i nuovi giochi di luglio e le tante novità in arrivo nella prossima stagione.



Hellblade Senua's Sacrifice (Martedì 8 Agosto ore 17:00)

Il nuovo gioco di Ninja Theory è ora disponibile su PlayStation 4 e PC, per l'occasione vi mostriamo i primi 60 minuti di Hellblade Senua's Sacrifice.

The Evil Within (Martedì 8 Agosto ore 21:00)

Rigiochiamo con The Evil Within, survival horror di Shinji Mikami uscito alla fine del 2014. Riprendiamo in mano il gioco in vista del sequel, in uscita il 13 ottobre. Non mancate!

Le trasmissioniandranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch agli orari indicati: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.