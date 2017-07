Q&A, Observer, Resident Evil VII e PUBG tra le dirette della settimana

Nonostante il caldo torrido che avvolge la penisola, non si ferma il programma delle dirette targate Everyeye Live: nei prossimi sette giorni trasmetteremo in diretta i live gameplay di, PlayerUnknown's Battlegrounds e, oltre a due nuove sessioni di Domande e Risposte con la redazione.

Programmazione Everyeye Live - 31 Luglio/6 agosto 2017

Lunedì 31 Luglio

Ore 17:00 - Observer

Ore 21:00 - PlayerUnknown's Battlegrounds

Martedì 1 Agosto

Ore 16:00 - Q&A - Domande e Risposte

Ore 21:00 - Eternal Backlog: Resident Evil VII (Parte 3

Mercoledì 2 Agosto

Ore 17:00 - Heavy Rain: Suicide Run (Parte 3)

Ore 21:00 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Giovedì 3 Agosto

Ore 17:00 - L'Antro di Gaben: Sundered

Ore 21:00 - Eternal Backlog: Resident Evil 7 (Parte 4)

Venerdì 4 Agosto

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Heavy Rain: Suicide Run

Ore 21:00 - Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye per essere sempre aggiornati sulla programmazione settimanale, iscrivendovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni live. La registrazione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione durante le trasmissioni in diretta. Ricordiamo che le live saranno trasmesse anche su Facebook e YouTube. La programmazione indicata è soggetta a variazioni.