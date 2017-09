Q&A, PES 2018, Fight of Gods e Destiny 2 tra le dirette della settiman

Inizia una nuova settimana e di conseguenza riparte la programmazione delle dirette targate Everyeye Live: un palinsesto ricco di trasmissioni, con due sessioni di Q&A e i live gameplay di

Lunedì 11 Settembre

Ore 15:00 - Overwatch

Ore 17:00 - Wolfenstein The New Order (EP4)

Ore 21:00 - Q&A Cinema con Francesco e Serena

Martedì 12 Settembre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Pro Evolution Soccer 2018

Ore 21:00 - The Evil Within (EP4)

Mercoledì 13 Settembre

Ore 15:00 - Battlefield 1

Ore 21:00 - PlayerUknown's Battlegrounds

Giovedì 14 Settembre

Ore 15:00 - PES 2018 Versione PC

Ore 17:00 - Divinity Original Sin 2

Ore 21:00 - Destiny 2 Raid

Venerdì 15 Settembre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - Fight of Gods

Ore 21:00 - Tom Clancy's Rainbow Six Siege

