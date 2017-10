Q&A, Scorn e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 6 ottobre su YouTube

Sono ben tre i nuovi appuntamenti live previsti per oggi, venerdì 6 ottobre settembre: a partire dalle 16:00 la redazione si riunirà in diretta su YouTube per una nuova sessione di, mentre alle 17:00 sarà la volta di, infine in prima serata spazio a

Q&A Domande e Risposte (Venerdì 6 Ottobre ore 16:00)

Appuntamento alle ore 16:00 con una nuova sessione di domande e risposte con la redazione. 60 minuti di Q&A per soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a porre le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, tra i nuovi giochi e le tante novità in arrivo nella prossima stagione.

Scorn (Venerdì 6 Ottobre ore 17:00)

Un'avventura horror attualmente in fase di raccolta fondi: una prima alpha demo di Scorn è stata pubblicata recentemente e noi non vediamo l'ora di mostrarvela...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Venerdì 6 Ottobre ore 21:00)

Due ore in compagnia di Rainbow Six Siege, in compagnia di RapiDNade. Non mancate!

Le trasmissioni andranno in onda su YouTube agli orari indicati, vi aspettiamo!