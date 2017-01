Q&A Tech: Domande e Risposte in diretta su Twitch oggi alle 17:00

Torna l'appuntamento con itargati Everyeye, questa volta però con un focus sul mondo della tecnologia: oggi pomeriggio a partire dalle 17:00, Francesco Fossetti e Alessio Ferraiuolo (responsabile sezione Tech di Everyeye.it) risponderanno in diretta a tutte le vostre domande e curiosità sull'argomento.

Configurazioni PC, hardware, schede video, processori, sistemi operativo, televisori 4K, accessori per il gaming e tanto altro ancora, questi gli argomenti principali del Q&A Tech, che varieranno in funzione delle vostre domande. Potete iniziare a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, in alternativa potete intervenire in diretta a partire dalle 17:00, vi invitiamo a registrarvi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione. Vi aspettiamo!