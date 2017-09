Q&A e The Evil Within in diretta su Twitch e YouTube il 5 settembre

Due nuovi appuntamenti targati Everyeye Live in programma per la giornata di oggi: Martedì 5 settembre andranno in onda su YouTube e Twitch una nuova sessione die la terza puntata della serie dedicata a

Q&A Domande e Risposte (Martedì 5 Settembre ore 16:00)

Appuntamento alle ore 16:00 con una nuova sessione di domande e risposte con la redazione. 60 minuti di Q&A per soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a porre le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, tra i nuovi giochi e le tante novità in arrivo nella prossima stagione.



The Evil Within Parte 3 (Martedì 5 Settembre ore 21:00)

Appuntamento in prima serata con la terza puntata della serie dedicata a The Evil Within, giocato in diretta da Alessandro Bruni.



Inoltre, vi ricordiamo che allo scoccare della mezzanotte del 6 settembre saremo in diretta per giocare con Destiny 2 e celebrare così il lancio del nuovo sparatutto Bungie. Le trasmissioni andranno in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch agli orari indicati: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.