Q&A e Yakuza Kiwami in diretta su Twitch e YouTube martedì 29 agosto

Anche in questa ultima settimana di agosto gli appuntamenti live di Everyeye.it proseguono con regolarità: per la giornata di oggi abbiamo in programma una nuova sessione dicon la redazione di ritorno dalla Gamescom di Colonia e il live gameplay di Yakuza Kiwami, disponibile da oggi in Europa.

Q&A Domande e Risposte (Martedì 29 Agosto ore 16:00)

Appuntamento alle ore 16:00 con una nuova sessione di domande e risposte con la redazione. 60 minuti di Q&A per soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Potete iniziare a porre le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, tra i nuovi giochi e le tante novità in arrivo nella prossima stagione.



Yakuza Kiwami (Martedì 29 Agosto ore 17:00)

Un'ora di gameplay in compagnia di Yakuza Kiwami, remake dl primo episodio della serie ora disponibile su PlayStation 4. Nel weekend, SEGA ha annunciato Yakuza Kiwami 2, quale miglior occasione quindi per riscoprire le origini di questa amatissima saga?

