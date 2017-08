Q.U.B.E. 2: il puzzle game in prima persona uscirà nel 2018 su PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato che, sequel dell'omonimo puzzle game in prima persona uscito nel 2014, arriverà nel corso del 2018 su. Pubblicati il primo teaser trailer e i primi screenshot.

Q.U.B.E. 2 è un puzzle game in prima persona basato sugli enigmi ambientali, in cui i giocatori vestiranno i panni di Amelia Cross, un'archeologa britannica che si è risvegliata su un pianeta alieno. Con l'aiuto di una superstite, Emma, dovremo risolvere una serie di rompicapo di difficoltà crescente, con l'obiettivo di tornare a casa sani e salvi. A giudicare dal trailer riportato in cima, le meccaniche del sequel saranno simili a quelle viste nel primo Q.U.B.E., visto che bisognerà interagire con i cubi di diverso colore sparsi per l'ambiente, ognuno caratterizzato da una funzione particolare.

Q.U.B.E. 2 uscirà nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. A fondo pagina trovate i primi screenshot tratti dal gioco.