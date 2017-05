Quake Champions: annunciato un test tecnico dal 12 al 21 maggio

: Con un comunicato stampa,annuncia alcune novità relative a, tra cui un test tecnico in programma dal 12 al 21 maggio e la nuova modalità, giocabile per la prima volta proprio durante la fase di test. Di seguito, tutti i dettagli.

Test tecnico su vasta scala

La prima novità: terremo un test tecnico su vasta scala dal 12 al 21 maggio, durante il quale chi vorrà provare una versione preliminare del gioco potrà iscriversi e giocare subito! E tranquillo... Riceverai il codice! Te lo garantiamo! Durante il test, i server saranno attivi 24 ore su 24 per l'intera durata, al contrario di quanto avveniva nei weekend precedenti.



Nuova modalità Sacrificio

La seconda novità: durante il test tecnico, la nuova modalità di Quake Champions a squadre 4 contro 4 chiamata "Sacrificio" sarà giocabile per la prima volta. Forma la tua squadra con i tuoi campioni e collabora con gli altri in questa modalità competitiva.



Accordo di non divulgazione annullato

La terza e ultima novità: l'accordo di non divulgazione scade il 12 maggio. Questo significa che potrai trasmettere in streaming, diffondere immagini e parlare pubblicamente del gioco durante il test tecnico. Sfoggia le tue abilità online!



Per partecipare al test tecnico di Quake Champions, visita il sito ufficiale di Quake per registrarti e ottenere il codice di accesso.