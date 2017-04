Quake Champions: Bethesda apre le qualificazioni per il torneo del QuakeCon

ha pubblicato oggi un nuovo video di gameplay dedicato ae alle qualificazioni per il primo torneo eSport del gioco che si terrà durante la prossima edizione del

La compagnia organizzerà il primo torneo eSport di Quake Champions al QuakeCon di Dallas di quest'anno, maggiori dettagli al prossimo E3. Nonostante non possiamo ancora darti informazioni più precise, vogliamo comunicare che una delle modalità di qualificazione alla fase Duello del torneo consiste nel partecipare a una sfida che si terrà nell'area "Bring Your Own Computer" (Porta il Tuo Computer) del QuakeCon, dal 24 al 27 agosto a Dallas, Texas. Gli aspiranti partecipanti devono prenotare il proprio posto non appena saranno resi disponibili il 13 aprile sul sito del QuakeCon.