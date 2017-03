Quake Champions: Bethesda spera che riesca a imporsi nel panorama eSports

è uno dei più grandi progetti diper il 2017 e gli sviluppatori distanno lavorando duramente per fare in modo che il gioco possa avere una certa rilevanza nel panorama degli eSports.

Queste le parole del Creative Director Tim Willits: "Con Quake Champions vogliamo creare un gioco eSports Friendly, con tante caratteristiche presenti nell'attuale scenario degli eSports. Per questo abbiamo chiesto consulenza a numerosi giocatori professionisti e stiamo lavorando a stretto contatto con varie personalità di questo mondo che ci stanno aiutando a plasmare l'anima di Quake Champions, in particolare per quanto riguarda la modalità Sacrifice, pensata proprio per conquistare i giocatori più competitivi."

Ricordiamo che recentemente Bethesda ha aperto le iscrizioni per la Closed Beta di Quake Champions, il gioco uscirà nel corso dell'anno e sarà distribuito come free-to-play.