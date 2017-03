hanno da poco annunciato che la fase di Closed Beta di Quake Champions avrà inizio il 6 aprile su PC. Le iscrizioni alla versione di prova sono ora aperte e raggiungibili sul sito ufficiale del titolo.

Come rivela Bethesda, la versione di prova sarà inizialmente accessibile ad un numero relativamente ristretto di giocatori, ma potranno aggiungersi, nel corso del tempo, un numero sempre maggiore di giocatori. Ulteriori dettagli sui contenuti che saranno inclusi nella Beta, o sulla data in cui questa terminerà, non sono stati diffusi.

Quake Champinons è atteso su PC. Nella giornata odierna è stato diffuso un nuovo trailer per il guerriero Anarki.