Quake Champions: le finali mondiali si terranno a Dallas dal 24 al 26 agosto

: Questo weekend ala Dallas i migliori giocatori del mondo competeranno nelle finali deiper il premio di un milione di dollari in palio e per il titolo di campione dei primi QWC.

40 sfidanti in modalità Duello e 8 squadre in modalità Sacrificio si affronteranno in Quake Champions nell'arco di tre giorni ricchi di rocket jump e frag, per guadagnarsi un posto di campione di Quake tra le altre leggende degli eSport.



Non puoi partecipare al QuakeCon? Non preoccuparti, potrai guardarlo online dal vivo, da giovedì 24 e sabato 26 agosto, su Twitch e Facebook. Le finali delle modalità Sacrificio e Duello inizieranno sabato alle 19:00 (ora locale).