Quake Champions giocato oggi pomeriggio alle 16:00 su Twitch e YouTube

è stato pubblicato ad agosto in Early Access e da allora molte cose sono cambiate:ha pubblicato numerosi aggiornamento, migliorando il gameplay e aggiungendo alcune caratteristiche fortemente richieste dalla community. Quale miglior occasione dunque per tornare nel mondo di Quake?

Oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 saremo in diretta sui nostri canali per una sessione di live gameplay: due ore in compagnia dello sparatutto multiplayer di Bethesda, alla scoperta delle principali novità delle ultime settimane.

La trasmissione (Powered by MSI) andrà in onda su YouTube e sul nostro canale Twitch: vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.