Quake Champions: l'arena Burial Chamber si mostra in un trailer

: Vogliamo presentarti una nuova e incredibile arena in arrivo per. Questa settimana i riflettori sono puntati su, una zona di combattimento cupa e gotica, con pozze di lava, corridoi stretti e spazi aperti molto pericolosi in cui nessuno è al sicuro da colpi di lanciarazzi e cannone a rotaia.

Servirà una notevole abilità per attraversare questa arena, poiché potresti ritrovarti nella lava fino al collo. Le ossa di un'enorme bestia ornano l'ingresso di questa tomba imponente. Le pericolose piattaforme della protrusione fatale costellano il mare di lava, rendendolo una posizione di tiro ideale per chi ha il coraggio di cimentarsi nel salto.

Con le sue gallerie serpeggianti e i soffitti bassi, i luoghi di sepoltura del sottosuolo lavico permettono ai campioni più pesanti di infliggere notevoli danni ad area, mentre le cascate di lava rappresentano un imbuto da sfruttare per gli strateghi più scaltri. Evita di finire nella lava: la minaccia maggiore di questa mappa.