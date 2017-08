Quake Champions: un milione di dollari in palio per le finali del QuakeCon 2017

: Dopo settimane di intensi scontri tra i migliori giocatori professionisti, le finali deisono ormai giunti alle porte. L'appuntamento è fissato al, dal 24 al 26 Agosto, in Texas, dove i finalisti si contenderanno un montepremi da 1 milione di dollari.

Nel corso dei Quake World Championships, decine di squadre e centinaia di giocatori si sono affrontati nelle qualificazioni nella classica modalità 1 contro1 (Duello), e nella nuova modalità a squadre 4 contro 4 (Sacrificio). 16 squadre per Sacrificio e 64 giocatori per Duello si sono affrontati questo weekend nelle finali regionali a Burbank, in California, e a Leicester, nel Regno Unito, per ottenere un posto al QuakeCon 2017.



8 squadre eSport hanno ottenuto un posto nelle finali di Sacrificio, incluse squadre internazionali di elevata caratura, come Team Liquid e NOTOFAST, i cui membri sono leggende delle competizioni a tema Quake: noctis, fazz, stermy e toxjq. Inoltre, 24 combattenti d'eccezione hanno guadagnato l'accesso al QuakeCon 2017 per le finali della modalità Duello, tra cui Liquid.Rapha, campione di Duello al QuakeCon 2016, cYpher, campione di Duello al QuakeCon 2014 e Liquid.DaHanG, secondo classificato di Duello al QuakeCon 2014 e Na’Vi.C8LLER secondo classificato di Duello al QuakeCon 2010.



Altri 8 finalisti di Duello otterranno un posto affrontandosi nelle gare all'interno dell'area BYOC (Bring Your Own Computer) del QuakeCon 2017. Le finali da 1 milione di dollari del QuakeCon saranno trasmesse in diretta dal 24 al 26 agosto su Twitch e Youtube.