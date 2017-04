Quake Champions: il nuovo trailer è dedicato a Galena

dà e toglie. Guaritrice e guerriera, la Paladina empia didomina l'arena con il suo potente totem, infliggendo danni ingenti ai nemici e rivitalizzando gli alleati con poteri curativi che possono rovesciare le sorti della partita...

Galena aveva solo 4 anni quando venne offerta in dono agli Officianti di Volkerh. Come tutti i bambini, osservava e imitava. Scoprì che il sangue è giudizio e la penitenza è sacramento. Crebbe potente e riconoscente. Non è il campione più veloce dell'arena, ma è molto resistente. E con le sue abilità Totem empio e Canalizzazione è ancora più difficile da abbattere. Il nuovo trailer (pubblicato in apertura) è dedicato proprio a Galena e mostra le principali abilità di questo eroe.