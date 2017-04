Quake Champions: il nuovo trailer introduce Slash

presenta un nuovo campione di: la regina dei pattini dell'arena. È veloce, decisa e una combattente davvero feroce, come mostrato nel trailer presente in apertura.

La sua abilità Scia di plasma punisce i nemici che si avvicinano troppo e le permette di consolidare punti chiave e potenziamenti entro un perimetro di dolore e sofferenza. La sua versatilità migliora ulteriormente grazie alla sua abilità passiva Scivolata agile, che le conferisce maggiore mobilità nei momenti più concitati.



La beta chiusa di Quake Champions inizia giovedì con una prima selezione di giocatori (soggetti a un accordo di non divulgazione), e altri giocatori verranno aggiunti strada facendo. Iscriviti subito alla beta su www.Quake.com e prepara le tue armi.



Profilo di Slash – Regina dei pattini

Salute iniziale: 100

Corazza iniziale: 25

Velocità: 310

Abilità attiva – Scia di plasma: l'abilità attiva di Slash lascia una scia di distruzione dietro l'agile pattinatrice, infliggendo danni a chiunque vi entri in contatto. I giocatori possono decidere di premere nuovamente il comando dell'abilità innescando l'esplosione del plasma e causando danni ai campioni nelle vicinanze. Taglia la strada ai nemici o aggirali con una piroetta infuocata per infliggere dolore e sofferenza.



Abilità passiva – Scivolata agile: Slash è un concentrato di agilità. Mentre pattina, può accovacciarsi senza perdere velocità. In questa posizione, può girare più rapidamente di altri campioni e cambiare direzione con estrema facilità.