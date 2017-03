Quake Champions: il nuovo trailer svela il personaggio di Nyx

ha pubblicato il primo video di una serie che offrirà uno sguardo approfondito sui campioni di, iniziando dall'agile e scaltra, personaggio che offre ai giocatori velocità e sotterfugi con abilità che mostrano capacità di movimento e strategia.

Di seguito, le statistiche di Nyx:

Salute : 100

: 100 Armatura : 75

: 75 Velocità: 270

Abilità attiva – Camminata Fantasma: usando l’abilità attiva Camminata Fantasma, Nyx può muoversi in un’altra dimensione rendendosi immediatamente invisibile e immune al danno. I giocatori possono usare questa abilità per fuggire durante le battaglie, muoversi senza essere visti dietro ignari nemici o evitare danni dai proiettili in arrivo. Rimaterializzandosi nel medesimo punto come nemico si trasformerà in un’abilità di uccisione.



Abilità passiva – Salto del Muro: L’abilità passiva di Nyx estende la sua mobilità permettendole di saltare due volte, prima dal suolo e poi su un muro vicino. Il Salto del muro permette ai giocatori di attraversare ampie distanze o creare più spazi tra la mira e il frag.

Nella giornata di domani, Bethesda pubblicherà un nuovo trailer dedicato alla prima arena del gioco. Ricordiamo che le registrazioni per la Closed Beta di Quake Champions sono ora aperte, gli interessati possono iscriversi cliccando qui.