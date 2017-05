Quake Champions ci presenta il campione Ranger

In un nuovo video pubblicato su YouTube, id Software ci presenta una dei campioni che troveremo all'interno di Quake Champions, prima main entry della storica saga di arena shooter dai tempi di Quake 4.

In Quake Champions farà il suo ritorno un volto famigliare: Ranger, che esordì nei brutali massacri di Quake III Arena. Grazie all'abilità attiva Sfera distorcente, Ranger è in grado di teletrasportarsi in posti altrimenti irraggiungibili, schivare attacchi e molto ancora ancora. Nel trailer allegato alla notizia ci vengono proposte alcune sequenza di gioco del marine solitario. Attraverso il sito ufficiale del titolo è inoltre possibile candidarsi per partecipare alla closed beta.

Quake Champions è atteso nel 2017 su PC Windows.