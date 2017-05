Quake Champions: Primo torneo professionistico e profilo di Visor

annuncia una novità per: al QuakeCon di quest'anno (24-27 agosto, Dallas, TX), il publisher primo torneo professionistico dinelle modalità Duello e Sacrificio, la nuova modalità a squadre 4 contro 4. Le prime qualificazioni per il torneo si terranno nel mese di giugno.

Per acquisire dimestichezza, incoraggiamo gli interessati a partecipare al test tecnico che si terrà tra il 12 e il 21 maggio. Novità anche per Visor, ennesimo campione veterano proveniente dai sanguinosi livelli di Quake III Arena. Questo clone cibernetico è gelido come gli inverni russi della sua giovinezza. Il suo corpo mutilato, resistente a panico e dolore, è il risultato degli esperimenti compiuti dal GRU di Mosca allo scopo di creare il soldato perfetto. L'intercapedine della sua maschera è riempita di sangue putrefatto che gli permette di vedere attraverso gli oggetti con l'abilità attiva Vista penetrante. Inoltre, è veloce come un fulmine grazie alla sua abilità passiva. Una combinazione perfetta per le modalità Deathmatch e Duello.

Visor – Clone cibernetico

Salute iniziale: 125

Corazza iniziale: 25

Velocità: 300

Abilità attiva – Vista penetrante: non puoi nasconderti. Grazie alla sua abilità Vista penetrante, Visor può vedere oltre la materia per un breve periodo di tempo, individuando così i nemici attraverso le pareti. Se pensi di tendergli un'imboscata, è molto probabile che ti stia già aspettando con il cannone a rotaia fumante. Alla tua salute!



Abilità passiva – Cavalletta: uccisioni in velocità. Sei stanco dell'hoverboard di quello psicotico di Anarki, che ti freccia davanti alla faccia? Bene. L'abilità passiva di Visor pareggia i conti. Cavalletta ti permette di guadagnare velocità illimitata quando ti sposti saltando lateralmente. Chi saprà gestire al meglio questa abilità non dovrà più temere i tossici pazzoidi.