Quake Champions sarà un free-to-play con acquisti opzionali

Dopo aver esternato nel corso dei mesi scorsi alcuni dubbi riguardo il modello di distribuzione da adottare conha recentemente confermato ai microfoni di Polygon che il gioco sarà un free-to-play con pagamenti opzionali.

Il creative director Tim Willits ha spiegato che gli utenti potranno giocare senza pagare, ma con un solo eroe, il Ranger. Potremo sbloccare gli altri personaggi per un periodo di tempo limitato tramite monete in-game, oppure ottenerli per sempre acquistando il Champion Pack con valuta reale. Secondo lo sviluppatore il punto forte di questo modello è la flessibilità: lo scopo è attirare più persone possibili, mentre i fan di Quake avranno l'opportunità di avere accesso immediato a tutti i campioni come nel caso di un normale titolo pay-to-play. Lo sviluppatore conclude affermando che non ci saranno matchmaking separati, dal momento che la differenza riguarda solamente il numero di personaggi disponibili. Ricordiamo che le registrazioni per la Closed Beta di Quake Champions sono aperte, per iscrivervi vi basta andare sul sito ufficiale e inserire i vostri dati.